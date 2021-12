Destaques 24/12/2021 06:39 Arão Leite/J. Cidade Divisa de MT/PA: Piloto mobiliza força-tarefa para tirar avião do fundo do Teles Pires Uma força tarefa foi montada para resgatar o avião monomotor que caiu na segunda-feira dentro do Rio Teles Pires. A aeronave pilotada pelo comandante Jânio Lopes Toledo foi parar no fundo da água depois que se preparava para pousar. A pista pequena tem sua cabeceira já perto do rio e naquele momento quando chovia houve uma pane.

Janio Toledo estava com mais dois passageiros no avião. Ele foi resgatado com vida e sem ferimentos segundo informações. O piloto ainda procurou a Polícia Militar em Alta Floresta onde fez um boletim de ocorrência de natureza danos materiais, em Jacareacanga, estado do Pará, local onde fica uma pousada e destino onde aterrissaria a aeronave.

O documento confeccionado pela PM consta que é um avião Cessna 210, prefixo PT KSG que estava realizando voo de Jacareacanga para Pousada Amazon Fishing Lodge e que “no momento de aproximação para pouso, encontrava-se uma chuva fina e que na curva final a aeronave sofreu uma descendente, vindo a colidir o trem de pouso na água do Rio Teles Pires, qual passa na cabeceira da pista”, contou.

Conforme relato de Jânio Toledo, a partir daquele momento o avião ficou sobre o rio. O piloto e dois ocupantes abandonaram o interior da aeronave. “Imediatamente apareceu um ribeirinho com uma canoa motorizada e os resgatou, deixando-os no porto da pousada sem nenhuma escoriação”.

Documentações pessoais e da aeronave, além de outros objetos foram para o fundo da água com o avião que passou a ser resgatado ainda a partir da tarde de terça-feira.

