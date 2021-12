O crime aconteceu na madrugada desta quinta para sexta (24) em um bar no bairro Pioneiro, no município de Apiacás. A vítima de 24 anos chegou a ser socorrida por pessoas que estavam passando pelo local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar à Unidade de Saúde. O suspeito do crime não foi identificado.

A vítima foi identificada como Saulo da Silva da Conceição, a irmã estava em sua companhia no bar, o crime aconteceu no momento em que ela estava no banheiro. Após sair do banheiro a mulher viu o irmão ferido e começou a pedir por socorro, uma pessoa que passava no local ajudou colocar a vítima no veículo para levar a unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada, no local as testemunhas relataram não identificar o suspeito. O jovem foi atingido no lado esquerdo do peito e abdômen. O caso foi registrado e segue sendo investigado.