Destaques 26/12/2021 05:08 Segurança sofre tentativa de homicídio em Alta Floresta O caso foi registrado na noite desta sexta-feira (24), véspera de Natal, em frente um bar localizado no bairro Cidade Alta. O segurança foi alvo de pelo menos dois disparos de arma de fogo, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, por terceiros.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h, informada que um homem de 38 anos havia sido alvejado com dois disparos de arma de fogo, que havia sido levado ao Hospital Regional. No hospital o homem relatou que havia chegado ao estacionamento em frente a Unidade de Saúde, quando um veículo Voyage estacionou ao lado, quando a vítima saiu do veículo e trancou, o suspeito efetuou dois disparos.

Um dos disparos atingiu a altura do ombro da vítima, que relatou reconhecer o suspeito pela alcunha de "Galo Cego". A equipe médica de plantão relatou que o segurança não corria risco de morte.

O caso foi registrado, rondas foram realizadas, mas até as primeiras horas da manhã o suspeito não havia sido localizado. Informações extra oficiais são de que o suspeito foi detido e uma arma de fogo apreendida.

