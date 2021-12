Destaques 26/12/2021 08:59 DIVISA de MT/PA: Força-tarefa conclui remoção da aeronave que caiu no Teles Pires Foto: Reprodução O incidente com a aeronave foi registrado no início da tarde da última segunda-feira (20), quando, conforme divulgado pelo site Nativa News, houve pane momentos após a decolagem e o monomotor acabou caindo nas águas no rio Teles Pires. Os quatro ocupantes foram socorridos por extratores de minério sem nenhuma lesão. Os trabalhos de resgate da aeronave tiveram início na terça-feira após o acidente, mergulhadores retiraram os pertences dos ocupantes após encontrar a aeronave que estava completamente imersa. O monomotor foi rebocado por barcos até as margens do rio e completamente retirada na última quarta-feira (23). Com a retirada da aeronave, o acidente continua sendo analisado pelo Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

