Destaques 26/12/2021 10:13 Alta Floresta: Homem é espancado e morre no bairro Jardim Primavera O caso foi registrado pela Polícia Militar como isolamento e preservação de local com evento de morte, às 03h45 no bairro Jardim Primavera em Alta Floresta. A Polícia Militar foi acionada pela guarnição do Corpo de Bombeiros, informada de que na rua Alta Floresta havia um homem caído, que a guarnição constatou estar em óbito. Os militares permaneceram no local até a chegada da Polícia Judiciária Civil, para as devidas providências. A identificação do corpo e causa da morte, não foi informada, informações extra-oficiais, são de que o homem foi espancado e estava sem documentos.

