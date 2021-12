Destaques 27/12/2021 07:09 Arão Leite/J. Cidade SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Município de Alta Floresta deve investir em mais nebulizadores Foto: Reprodução O município de Alta Floresta segue com mutirão de combate à dengue. Além de servidores trabalhando em grupos nos bairros, orientando moradores e em outra ação, equipes com caminhões e tratores fazendo limpeza geral, a prefeitura decretou Situação de Emergência e já anunciou compra de insumos e equipamentos para atuar de forma mais ostensiva contra o mosquito transmissor da dengue.

Conforme informações da Secretaria de Saúde e confirmação da administração municipal, o decreto 443/2021 assinado no último dia 19 autoriza a compra, sem necessidade de licitação de nebulizadores, contratação de mão de obra, aquisição de insumos e outras ações para no mínimo amenizar o surto de dengue que já afeta mais de 1800 pessoas no município.

O decreto assinado ainda prevê um prazo de 180 dias de validade, ou seja, deverá durar todo o período chuvoso e quando o volume de casos aumenta.

Compra de nebulizadores

Conforme já informado, além da força-tarefa que a prefeitura através da Secretaria de Saúde e em parceria com a Secretaria de Infraestrutura tem feito, haverá um investimento ainda de quase R$ 27 mil na aquisição de nebulizadores motorizados para borrifar os locais mais afetados pelo vírus ou onde forem encontrados mais focos do mosquito transmissor da dengue.

Voltar + Destaques