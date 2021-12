Destaques 27/12/2021 10:28 Alta Floresta: Escolas estão proibidas de usarem “linguagem neutra”; instituição privada poderá perder Alvará Foto: Reprodução/TV TEM A lei lei nº 2.684/2021 sancionada pela prefeito Valdemar Gamba (PSDB) de Alta Floresta, proíbe a linguagem neutra na grade curricular e no material didático das instituições. A norma se aplica à educação básica, assim como ao ensino superior e concursos. Quem descumprir poderá receber uma advertência e até perder o alvará de funcionamento. A linguagem também conhecida como “não binária” e inclusiva visa substituir amigo ou amiga por amigx, amigue, por exemplo. É uma forma de neutralizar as palavras para quem não se identifica como homem ou mulher. A lei é de autoria dos vereadores Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) e Darli Luciano da Silva(Pode), apresentado na Câmara Municipal, proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como editais de concurso público do município.

O texto determina que o aprendizado da língua portuguesa seja feito de acordo com a norma culta, com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e com a grafia fixada no tratado internacional vinculativo do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa.

