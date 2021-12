Destaques 27/12/2021 12:22 Alta Floresta: Perícia identifica corpo de homem que foi espancado e morto Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec de Alta Floresta, identificou o corpo do homem encontrado sem vida na madrugada de domingo (26) no bairro Jardim Primavera. O corpo foi encontrado na avenida Alta Floresta, por volta das 03h da manhã, conforme informado pelo site Nativa News, Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem que não portava documentos, estava em óbito.

O corpo foi identificado como sendo Miller Alves Miranda de 32 anos, estava na região de Alta Floresta trabalhando com extração de minérios. Seu corpo foi preparado para traslado para Miritituba, no Pará, onde será sepultado.

