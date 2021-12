Destaques 27/12/2021 17:00 Redação I Nativa News Paranaita: Dois jovens são detidos na MT - 206 com dinheiro e drogas Foto: Divulgação A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (27) que ontem domingo (26) foram apreendidas maconha e mais de R$ 100, na MT-206, próximo ao município de Paranaíta (55 quilômetros de Alta Floresta). Segundo os militares, eles retornavam de Alta Floresta para o município quando flagraram os suspeitos, ambos de 19 anos em uma motocicleta, sem a placa de identificação. O veículo foi abordado pelos policiais. Após revista foram localizados o dinheiro e as drogas no bolso de um dos suspeitos. A dupla foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil em Alta Floresta.

