Destaques 28/12/2021 06:45 Redação I Nativa News Alta Floresta: TAC do Ministério Público faz prefeitura rever projeto do “Abono FUNDEB” Votados o último dia 22 de dezembro projetos de lei que autorizavam o pagamento de indenização das licenças prêmio adquiridas e não gozadas, aos profissionais efetivos da educação básica, bem como o pagamento de abono salarial, chamado de “Abono FUNDEB”, aos profissionais da educação com recursos do próprio FUNDEB, como medida excepcional e transitória no exercício de 2021, a lei sofreu alterações que devem ser votadas em sessão extra ordinária em regime de urgência especial nesta terça-feira (28). Leia também: Câmara aprova projeto para pagamento de indenização das licenças prêmio adquiridas e Abono FUNDEB Denúncias feitas junto à Controladoria Geral Municipal (CGM), com contestações por parte de profissionais da educação municipal, que não concordaram com o uso do dinheiro para o pagamento de férias não gozadas pelos servidores, pedindo o rateio do recurso que sobrou entre todos os servidores da educação municipal, efetivos e interinos do ano de 2021, foram realizadas. Uma reunião entre membros do Poder Executivo e Ministério Público, resultou na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Que prevê que no caso dos valores recebidos em 2021, excepcionalmente serão aplicados mediante concessão e abono salarial aos profissionais. O qual deverá ser considerado verba remuneratória, com os necessários descontos de imposto de renda e contribuição social em folha. O pagamento deverá ser concedido em parcela única no mês de dezembro de 2021, de forma proporcional a remuneração mensal do profissional da educação básica. A sessão extraordinária acontecerá nesta terça-feira (28) às 19h30. Confira o TAC: download tac.pdf

