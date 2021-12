O tombamento foi registrado pela concessionária Via Brasil na tarde desta segunda-feira (27) na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. O caminhão, câmera fria, estava carregado com gelo, quando o condutor perdeu controle da direção e acabou tombando, ficando parcialmente na pista. Houve redução no fluxo de veículos na rodovia com sinalizações de pare e siga.



Apenas danos materiais foram Regional no baú do caminhão. O proprietário esteve no local promovendo a remoção da carga e veículo.