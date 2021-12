Estreia nesta terça-feira (28) o curta-metragem “Fábrica de Palavras”, do diretor e produtor Ronaldo Adriano. A exibição será gratuita e aberta ao público a partir das 20h, no Espaço Cultural do Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF).

A produção foi selecionada no edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O filme foi produzido em Alta Floresta e é estrelado pela atriz Tânia Farias, do grupo de teatro “Ói Nóis Aqui Traveiz” (Porto Alegre/RS), pelo ator José Regino, do Celeiro das Antas (Brasília/DF), e pela atriz Luísa Ribeiro (Alta Floresta/MT).

A equipe foi composta por mais de 50 pessoas, divididas entre produção, filmagem, camarim, administrativo e outras áreas.

O curta trata sobre o abandono familiar e violência doméstica, baseado em uma crônica escrita por Ronaldo Adriano. O filme pretende alcançar os mais diversos públicos, contudo, conforme esclarece o diretor da obra, tem como públicos-alvo adolescentes e jovens.