Destaques 29/12/2021 06:21 Inscrições para seleção de professor substituto no IFMT começam nesta quarta (29) Foto: Divulgação O IFMT lançou o Edital 132/2021, que trata da contratação por tempo determinado de professor substituto, para provimento temporário de 13 (treze) vagas nos campi: Alta Floresta, Sinop, Tangará da Serra, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Juína, Pontes e Lacerda e Várzea Grande. Nas áreas de química, administração, biologia, física, matemática, informática, libras, engenharia ambiental, engenharia sanitária e engenharia elétrica. As inscrições serão realizadas a partir desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, até 17 de janeiro de 2022, exclusivamente pelo site do IFMT: http://selecao.ifmt.edu.br/ Após preencher o formulário eletrônico de inscrição no sistema Q-Seleção (http://selecao.ifmt.edu.br/ ), o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50,00 até o dia 18 de janeiro de 2022. No dia 20 de janeiro de 2022, será disponibilizado no site a listagem de inscrições deferidas e indeferidas A avaliação será constituída de: Exame de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos Acadêmicos, de caráter unicamente classificatório; e Experiência Docente, de caráter unicamente classificatório. Devido ao retorno gradual do trabalho presencial, a Prova de Desempenho Didático acontecerá presencialmente, enquanto as Provas de Títulos Acadêmicos e Experiência Docente acontecerão de forma remota. O Exame de Desempenho Didático será realizado no Campus para o qual o candidato se inscreveu, salvo o previsto no item 3.1.4. A prova de desempenho didático será realizada no período de 25 de janeiro de 2022 a 02 de fevereiro de 2022 conforme Anexo I deste edital. O resultado preliminar deste Processo Seletivo será disponibilizado no mesmo site até às 17h do dia 07 de fevereiro de 2022 e o resultado final será divulgado no dia 09 de fevereiro.

