Destaques 29/12/2021 08:27 Redação I Nativa News Câmara realizou sessão extraordinária para votar concessão de abono salarial a professores em Alta Floresta Foto: @NativaNews Com casa cheia, o projeto foi votado e aprovado com unanimidade na Casa de Leis na noite desta terça-feira (28) em Alta Floresta. Os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, deverão ser aplicados em abono salarial para todos os profissionais da educação. Na sessão foi revogada a Lei Municipal nº 2.689/2021 que autorizava o pagamento da licença prêmio mediante indenização. O novo projeto de Lei n.º 2.149/2021 atende recomendação do Tribunal de Contas de Mato Grosso e um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Prefeitura e Ministério Público na data de ontem. Os recursos da sobra do (Fundeb) 70% serão rateados entre os profissionais da educação básica. Foi incluído o dispositivo da lei 14.276/2021 que inclui profissionais técnicos administrativos e operacionais. A sessão extra ordinária foi realizada com a presença em massa de professores, que tentaram inflamar os ânimos, mas a sessão, mesmo com atraso, seguiu o curso normal.

