Destaques 29/12/2021 15:36 Redação I Nativa News Força Tática prende homem com seis adolescentes em Alta Floresta Foto: Divulgação Sete pessoas foram conduzidas na tarde de ontem (28) em Alta Floresta. Um maior e seis menores foram abordados pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, com o grupo foi apreendida uma porção de substância análoga a maconha.

Durante rondas de rotina na avenida C, no lago das Capivaras o grupo foi avistado, apresentando atitude suspeita ao se esconder atrás de uma árvore, a equipe de militares decidiu pela abordagem. Nada ilícito foi encontrado, mas atrás da árvore a guarnição localizou a porção do produto entorpecente, que o grupo admitiu que seria consumido ali no local.

Diante os fatos o grupo foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer. Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, um dos menores envolvidos é uma menina de 12 anos.

