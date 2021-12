Destaques 30/12/2021 06:22 PRF inicia Operação Ano Novo 2022 Foto: Divulgação A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, dia 30, a Operação Ano Novo 2022 direcionada para a promoção da segurança viária nas rodovias federais. O período do final de ano sempre é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, ainda que o feriado tenha caído em um sábado. A Operação Ano Novo, que também está alinhada a Operação RODOVIDA, constitui-se no somatório das ações operacionais de combate à criminalidade junto às atividades de educação para o trânsito, objetivando a redução da violência do trânsito. Alguns temas que receberão destaque: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, dispositivos de retenção, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular enquanto dirige, entre outros, a depender da realidade de cada regional. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade. A Operação Ano Novo segue até às 23h59 de domingo (02/01). Balanço Final O Balanço final da Operação Ano Novo 2022 será divulgado às 14h de segunda-feira (03/01/2022), através do canal oficial do youtube da PRF. Restrição de Tráfego

• 31/12/2021 (sexta-feira): das 14h às 22h;

• 01/01/2022 (sábado): das 6h às 12h;

• 02/01/2022 (domingo): das 16h às 22h. Ficam proibidos de circular, em rodovias federais de pista simples, os Veículos ou Combinações de Veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares: • Largura máxima: 2,60 metros;

• Altura máxima: 4,40 metros;

• Comprimento total de 19,80 metros;

• Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas. Nos Estados do Acre, Amazonas e Roraima não haverá restrições de circulação. CHUVAS

A PRF orienta que nesse período chuvoso o motorista tenha cuidados especiais, os acidentes que ocorrem sob chuva, geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível. Nos locais com possíveis interdições devido às chuvas, o motorista pode acompanhar as notícias pelo atualizadas pelo twitter da PRF do Estado. Orientação: os motoristas devem transitar com velocidade moderada, sempre a direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas. Procure um lugar considerado seguro fora da pista que não seja debaixo de árvore ou de fiação elétrica. Em caso do urgência ligue 191.

Voltar + Destaques