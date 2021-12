Destaques 30/12/2021 11:24 Redação I Nativa News Motorista foge sem prestar socorro depois de acidente com motociclista; veja vídeo O acidente foi registrado pela câmera de monitoramento da Diretoria Municipal de Trânsito de Alta Floresta, no início da tarde desta quarta-feira (29) no setor B, área central do município. Após colidir contra a motocicleta, o condutor do veículo se evadiu do local sem prestar socorro. O caos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e registrado pela Polícia Militar. O homem de 30 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros cm escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no pé esquerdo. Sendo conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Acontecido por volta das 12h50 as câmeras de monitoramento do departamento de trânsito registraram o momento em que o veículo Classic seguia sentido setor B para o setor H, quando na curva em frente ao departamento o veículo perde o controle e atinge a motocicleta que seguia em sentido contrário. A motocicleta era ocupada por duas pessoas, apenas uma se feriu. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques