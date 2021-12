Destaques 31/12/2021 05:57 Nortão Online Suspeitos de tentativa de explosão em agência de Colíder morrem após troca de tiros com Força Tática Dois homens morreram após trocarem tiros com a Força Tática, na noite desta quinta-feira (30), em Colíder. Eles são suspeitos de terem assaltado um salão de beleza ontem, quinta-feira em Nova Canaã do Norte. Foram interceptados pela Força Tática quando chegavam em Colíder, na altura da pista de motocross. Os criminosos, que estavam de moto, não obedeceram ordem de parada e trocaram tiros com a guarnição policial. Os dois foram alvejados e em seguida socorridos e encaminhados ao hospital, onde não resistiram e vieram a óbito. De acordo com o comandante da Polícia Militar, Major Ben-Hur, os suspeitos estavam com uma moto Honda Fazer com as mesmas características da utilizada na tentativa de furto à Caixa Econômica de Colíder. Os dois são suspeitos de terem tentado explodir caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal de Colíder, na madrugada de quarta (29). Uma das armas utilizadas pelos bandidos foi localizada, assim como o material furtado no salão de beleza. Uma das clientes era revendedora de joias, sendo o alvo principal dos bandidos. Os nomes ainda não foram confirmados pela Polícia Militar mas foram reconhecidos como moradores de Colíder.

Voltar + Destaques