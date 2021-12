Destaques 31/12/2021 13:23 Redação I Nativa News Chuvas intensas causam transtornos em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução As fortes chuvas que têm atingido Extremo Norte de Mato Grosso, nesta semana, causam estragos e prejuízos nas regiões rurais no Munícipio de Nova Bandeirantes, cerca de (220 quilômetros de Alta Floresta) Entre os problemas, estão bloqueio de estradas, inclusive deixando produtores isolados. Rios e córregos que circundam o município subiram acima do nível normal. O transbordamento atingiu as estradas que dão acesso à cidade, que não têm asfalto. Isso porque, com a quantidade de água acumulada em rios, os bueiros foram destruídos pela enxurrada. Um dos pontos mais crítico está na estrada Procomp, um dos bueiros desabou. De acordo com o prefeito Cesar Perigo defesa civil do estado foi acionada e deve ser decretado nos próximos dias a situação de emergência. Alerta de chuvas intensas A Defesa Civil leva em conta o boletim emitido pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), que apresenta a possibilidade de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h, com 50 e 100 mm/dia. A previsão do instituto prevê ventos entre 60 a 100 km/hora, entre esta terça e a manhã de quarta (1).

