Destaques 31/12/2021 14:05 Nortão Online Dois mortos em confronto com Força Tática em Colíder são identificados Foram identificados como Daniel Coelho Vieira e André Aparecido Lopes de Aquino, ambos de 23 anos, os dois mortos em confronto com a polícia na noite de ontem, em Colíder. Os dois tem várias passagens policiais e moravam em Colíder. Foram apreendidas no local do acidente dois revólveres, sendo um com 5 munições "percutidas" e outro com 3 munições deflagradas. A Polícia Militar recolheu a moto Yamaha Fazer, azul, utilizada pelos criminosos, além de material roubado em um salão de beleza de Nova Canaã do Norte. Conforme Nortão Online já informou, a Polícia Militar de Colíder foi informada que houve um assalto em Nova Canaã e os bandidos teriam fugido em direção a Colíder, em uma moto Fazer azul. Juntamente com a Força Tática, que ainda estava em Colíder investigando a tentativa de explosão na Caixa Econômica Federal no dia anterior, foi montada uma operação e os suspeitos foram interceptados pela quando chegavam em Colíder, na altura da pista de motocross. Eles não obedeceram à ordem de parada e trocaram tiros com a guarnição policial. Os dois foram alvejados e em seguida socorridos e encaminhados ao hospital, onde já chegaram sem vida. A moto tem as mesmas características da utilizada na tentativa de furto à Caixa Econômica de Colíder.

