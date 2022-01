O golpe aconteceu no último dia 30 de dezembro, a vítima, uma mulher de 37 anos, percebeu que caiu no golpe apenas nesta sexta-feira (31/12), quando procurou a Polícia Militar para registrar o ocorrido. A mulher perdeu R$ 700,00 em transferência via PIX para o suspeito.



Conforme relatou a vítima para a polícia, ela recebeu uma mensagem via WhatsApp, solicitando um pagamento no valor de R$ 1 mil, para tratamento da mãe. Como o marido deve a quantia para uma pessoa com o mesmo nome, deduziu que se tratava do assunto e realizou um pix no valor de R$ 700,00. O suspeito ainda solicitou o pagamento do restante do valor, mas a vítima afirmou não ter no momento e que pagaria em outra ocasião, sendo assim, o suspeito não fez mais contato.



Em conversa com o esposo, a vítima relatou que este foi na casa da pessoa e relatou o ocorrido, perguntando sobre o estado de saúde da mãe, quando foi informado de que o homem não fez a cobrança, que a mãe que o suspeito relatou nas mensagens não era o nome da mãe dele, momento em que perceberam de tratar de golpe.



Para a polícia a vítima repassou titãs as informações colhidas do suspeito, o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.