Destaques 01/01/2022 16:34 G1MT Bombeiros encontram corpo de jovem de 19 anos que morreu afogado em Sinop Afogamento aconteceu na quinta-feira (30), mas corpo só foi localizado na manhã deste sábado (1°). O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um rapaz, de 19 anos, que se afogou em um lago da Gleba Mercedes 5, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O acidente aconteceu na quinta-feira (30), mas o corpo do jovem só foi encontrado neste sábado (1°). Segundo testemunhas, o rapaz tentou atravessar o lago, mas não conseguiu e se afogou. As testemunhas acionaram os bombeiros. Os mergulhadores fizeram o trabalho de busca, mas não encontraram o corpo. Por conta da falta de visibilidade e como também presença de enroscou em alguns pontos a operação foi interrompida na quinta e recomeçou na sexta (31). As buscas seguiram na sexta, entretanto não obteve sucesso. O corpo só foi localizado na manhã deste sábado.

Voltar + Destaques