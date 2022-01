Destaques 02/01/2022 07:59 WELINGTON SABINO/Folhamax Mega da Virada premia 25 apostas de MT com R$ 1,8 milhão; foram 3 bolões Foto: Marcello Casal Jr./AgBR O histórico prêmio de R$ 378,9 milhões da Mega da Virada saiu para duas apostas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas dezenas de apostadores de Mato Grosso também foram premiados com valores menores na Mega da Virada, na noite desta sexta-feira (31 de dezembro). Conforme a Caixa Econômica Federal, 25 apostas realizadas no Estado foram contempladas no sorteio de número 2.440 e juntas levaram um total de R$ 1.831.006,56. Cada uma delas acertou cinco dezenas. Foram 22 apostas simples e três bolões premiados em 10 cidades mato-grossenses. Cuiabá foi a campeã com 13 jogos premiados na quina. A maioria das apostas simples faturou um prêmio de R$ 50,8 mil, com exceção de dois jogos que também foram feitos na modalidade simples, mas os apostadores investiram um valor maior escolhendo acima de seis dezenas. O resultado foi que uma delas faturou R$ 254,3 mil e a outra levou R$ 152,5 mil. De forma individualizada, o maior valor foi R$ 254,3 mil e saiu para uma aposta registrada em Cuiabá, na Lotérica Leblon, situada no bairro Jardim Leblon. A pessoa marcou 10 dezenas. Também na Capital outra aposta simples de oito dezenas faturou sozinha a quantia de R$ 152,5 mil. Dentre os bolões, o maior valor foi de R$ 152,5 mil, e saiu para a cidade de Pontal do Araguaia. Esse valor, no entanto, será dividido por 100 pessoas que participaram do bolão. Em âmbito nacional, 1.712 apostas acertaram a quina (cinco dezenas) e cada uma levará o prêmio de R$ 50.861,33. Ainda, outras 143.494 apostas ganharam a quadra (quatro dezenas) e levaram R$ 866,88 cada. CONFIRA OS GANHADORES EM MT Aripuanã – bolão de 9 cotas – R$ 101.722,59 Barra do Bugres – aposta simples (7 úmeros) – R$ 101.722,66 Barra do Bugres – aposta simples (6 números) – R$ 50.861,33 Campo Verde – aposta simples – R$ 50.861,33 Colíder – bolão de 31 cotas – R$ 101.722,47 Colniza – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples (8 números) – R$ 152.583,99 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples (10 números) – R$ 254.306,65 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Cuiabá – aposta simples – R$ 50.861,33 Lucas do Rio Verde – aposta simples – R$ 50.861,33 Pontal do Araguaia – bolão de 100 cotas – R$ 152.583,00 Querência – aposta simples – R$ 50.861,33 Rondonópolis – aposta simples – R$ 50.861,33 Sapezal – aposta simples – R$ 50.861,33 Sinop – aposta simples – R$ 50.861,33

