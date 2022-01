Destaques 03/01/2022 07:32 Redação I Nativa News Alta Floresta: Suspeito confessa ter assassinado vizinho na vicinal 4ª Leste por motivo banal A vítima foi morta com tiro na cabeça. O autor do crime, segundo a Polícia Civil, alegou disparo acidental. @José Lucio I Nativa News Mario Batista da Silva de 56 anos foi preso na tarde de sábado (1), após assassinar seu vizinho José Filho de 54 anos, com tiro na cabeça estava em sua residência na comunidade 13 de maio, vicinal 4ª leste, zona rural do município de Alta Floresta. De acordo com a polícia, o homem confessou o crime a alegou um desentendimento cerca de sete dias atrás. De acordo com a Polícia Civil, o homem disse que foi até a casa da vítima, chamou e efetuou o disparo. O caso chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, no local os militares constataram o óbito da vítima, que sofreu ferimento de arma de fogo na cabeça. O suspeito do crime inicialmente relatou que o homem cometeu suicídio, mas acabou confessando o crime, afirmando que foi um disparo acidental. O suspeito de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária Civil, que investiga o caso. O disparo vitimou José Filho de 54 anos, ele estava em sua residência, preparando o almoço, quando foi alvejado na cabeça. O suspeito escondeu a arma utilizada e procurou ajuda, relatando que encontrou a vítima caída na área da residência. Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento pouco após as 14h, neste dia 1º de janeiro, constatando o óbito da vítima. O caso passou a ser relatado como suicídio. Investigadores da Polícia Judiciária Civil estiveram no local, na manhã de domingo (02) para dar sequência aos trabalhos de investigação. A equipe de redação do site Nativa News acompanhou os procedimentos. “A princípio a Polícia Civil foi acionada para uma situação de suicídio, mas ao chegar ao local identificou que se trata de um crime de homicídio”, apontou o investigador Luis Cesar, frisando que após confessar o crime, o suspeito escondeu a arma utilizada em uma área de mata. O suspeito, vizinho da vítima, relatou à redação do site que esteve na residência, estava na área manuseando a arma quando a vítima saiu e houve um disparo acidental “Ele estava na cozinha, saiu na hora errada, escapou o tiro”, afirmou Mario Batista da Silva, relatando que a vítima era considerado um irmão, que nunca se desentenderam, que momentos após o disparo ainda tentou reanimar a vítima, mas não houve resposta. “Quando vi que não tinha jeito, corri na casa [do vizinho] e pedi para chamar o bombeiro”. O suspeito foi conduzido à Delegacia e o caso segue sendo investigado, o irmão do idoso, vítima do disparo, relatou sentir a falta de uma bolsa com documentos e uma quantia R$ 2 mil. A arma, uma espingarda, foi apreendida.

