Alta Floresta no norte de Mato Grosso, impressiona quem busca um destino para descansar em meio a natureza. O turismo no meio rural tem surgido como uma alternativa viável para incremento de renda de agricultores familiares que começaram a abrir suas porteiras para ofertar uma experiência rural bem perto da cidade.

Hoje vamos destacar o turismo no meio rural, que é uma atividade intensa de vivência e simples ao mesmo tempo, com experiências totalmente diferentes. É um segmento do turismo que vem sendo apontado como uma das alternativas para o desenvolvimento dos espaços rurais dos municípios brasileiros. O meio rural é o habitat natural de araras, macacos, borboletas e centenas de aves, a vegetação diversificada pela floresta amazônica e densa que abriga árvores centenárias, e dividem espaços com a agricultura, a pecuária, fruticultura, dando uma infinidade de opções para visitantes, e em Alta Floresta há muitas dessas atividades para se fazer.

Vocês sabiam que Alta Floresta temos uma das maiores biodiversidade de aves do Brasil? E que temos opções de passeios para todas as idades? As vezes nos perguntamos, mas onde ir?

Pode ser desde ir pedalar e parar para apreciar o Lago das Capivaras, ou ir até sítios, chácaras, fazendas, beira de rio ou córregos, a uma trilha em meio a floresta fechada. Esse lazer faz bem para a alma, são experiências de sentir o vento no rosto, tocar a água, ou mesmo colher uma fruta no pé.

Para os produtores rurais, em especial os agricultores familiares, tem-se como possibilidade para o aumento da renda através da prestação de serviços turísticos. Estes serviços englobam todas as atividades próprias da zona rural que podem ser ofertadas aos visitantes, tais como: a venda de produtos produzidos na localidade como doces, queijos, frutas, ou o serviço de alimentação típica da região como servir um almoço feito no fogão a lenha, vivenciar a gastronomia local, os passeios e visitações guiadas, até mesmo práticas rurais – como ordenhar vacas, tomar chimarrão ou caldo de cana, tomar banho de rio ou represa são infinitas as opções.

Temos ainda outras experiências mais elaboradas, com uma estrutura maior, preparada para receber a população de Alta Floresta ou os visitantes que vem visitar algum familiar, amigos e ainda os turistas que são aqueles que utilizam os meios de hospedagem, transportes, serviços de alimentação, entretenimento e comércio e serviços locais.

Conversamos com alguns desses empreendedores que investem no setor turístico local, o Senhor Fernão Prado da Fazenda Anacã, nos disse que “muitos dos apreciadores da natureza e fotógrafos da vida selvagem do mundo todo desejam vir para cá, em especial os observadores de aves, que buscam encontrar na natureza espécies raras e endêmicas (que são encontradas apenas aqui). Temos em nossas matas verdadeiros tesouros! Praticamente um terço de todas as espécies de aves que ocorrem no Brasil também ocorrem aqui. Esse lazer, além de ajudar no fortalecimento da nossa economia – podendo ainda crescer muito - é uma atividade fantástica para famílias, jovens, idosos e crianças. Dinâmica e acessível a todos, podemos observar as aves no quintal de casa, nas praças, sítios, fazendas, em viagens ou até mesmo nas caminhadas de final de tarde ou durante as bicicletadas.”

O que pode ser iniciado como uma brincadeira de catalogar as aves encontradas, até mesmo como um álbum de figurinhas, pode ser também se tornar um trabalho profissional de condutor local ou guia de turismo. Se considerarmos que a cada dia cresce nas pessoas o interesse por atividades ligadas a natureza, com estudos apontando essa tendência para os próximos anos, fica evidente o nosso potencial para geração de emprego e renda, mas sobretudo gerar mais opções de lazer para a população.

Os passeios podem ser agendados e negociados com as próprias famílias

Quer saber mais sobre o que fazer em Alta Floresta? Então, continue com a leitura e encante-se com a beleza natural do nosso município.

Atrativos Turísticos

Chácara Esteio

Cercada pela natureza, é propícia para o turismo no meio rural, contem roda d’água, vacas, cavalos, galinhas da angola, perus, marrecos, patos, represa com peixes, trilhas. Vale destacar que suas fotografias terão uma paisagem linda para memoráveis registros cercados pela natureza. Não é cobrada taxa de visitação. Localização: Vicinal 1º Leste, Setor Jardim das Araras, Nº 137/3 aproximadamente 4km do centro de Alta Floresta MT. Aberta para visitações das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Agendar com Ercio Luedeke (66 9 9202-6417/ 3521-3441) ou Leandro (9- 8404-1212).

Comunidade Guadalupe-Savana de Pedra

Oferece passeios em trilhas para caminhadas ou ciclismo, aluguel de campo de futebol, barracão com churrasqueira, banho de represa, bosque para contemplação da vida selvagem.

Localização. MT 208. Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Acesso logo após o Frigorífico JBS, primeira estrada a esquerda, após o riacho primeira a direita. Aproximadamente 12km do centro de Alta Floresta MT. Mais informações e agendamento prévio falar com Agnaldo (66 9 9999-9621) ou com algum de seus irmãos.

Chácara Cavalli – Locação para eventos

Com uma pequena trilha em meio a biodiversidade local, seu foco lá é locação para lazer da família, conta com área de churrasco, tirolesa, banho na represa, contemplação da natureza. Localização Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe. Aproximadamente 12km do centro de Alta Floresta MT. Mais informações e agendamento prévio entrar em contato com Webster Augusto (66 9 9236-2175).

Chácara do Bernal

Para passeios, contemplação da natureza, churrasco ao ar livre, essa chácara é propícia para descansar e aproveitar horas livres com a família ou amigos. Especial para ensaios fotográficos, eventos sociais, conta com espaço para pequenos eventos, banheiros, passarelas, capela, piscina, bosque. Localização: Vicinal 1º Leste, Setor Jardim das Araras, aproximadamente 5km do centro de Alta Floresta MT. Necessário agendamento prévio e pagamento de taxa de uso. Falar com João (66 9901-3898).

Pesque e Pague Paraíso

Localizado na rodovia MT-208, o espaço conta com ambiente em meio a natureza, uma represa para visitação aos peixes, ambiente agradável para passar momentos com a família. No local é servido almoço e porções, com atendimentos até as 19:00 horas.

Fazenda Anacã

Com estrutura aconchegante, dispõe de seis apartamentos para acomodações confortáveis para descanso entre um passeio e outro. Sala de convivência para as refeições, espaço para leituras que conta um uma biblioteca diversificada. Seus restaurante é privativo para os hóspedes, priorizam ingredientes frescos, orgânicos e regionais como a castanha, cupuaçu, açaí e peixes. O bar para drinks e bebidas é anexo ao salão de convivência. O jardim possuí diversas espécies como orquídeas, helicônias, bromélias e palmeiras. Sua piscina possuí um desenho orgânico com borda submersa que encontra com a vegetação e sua vista proporciona apreciar o pôr do sol singular.

De aves são 222 espécies catalogadas por biólogos e guias ornitólogos especializados, com destaque àquela que deu nome à Fazenda, o Anacã, uma espécie de papagaio que quando excitado levanta seu cocar de cores exuberantes e impressiona por sua beleza. As árvores plantadas no entorno da sede e os buritizais atraem muitas espécies de psitacídeos, que podem ser vistos da varanda dos quartos. De primatas são 4 espécies podem ser observadas nas trilhas da fazenda. Podem ser observados insetos, aracnídeos, répteis, anfíbios e mamíferos, uma biodiversidade que impressiona, algumas espécies podem ser encontradas durante o ano todo, e outras em determinados meses ou estações. Conceito da Fazenda está baseado em uma logística simples por ser bem próximo ao núcleo urbano da cidade, para visitação de áreas de mata preservada nas proximidades e dentro da Fazenda, é possível observar as belezas desta magnifica floresta e sentir toda a energia e a paz que ela nos transmite quando estamos imersos nesse ambiente que costuma nos surpreender a cada passo. Localização: Primeira Vicinal Oeste, sem número, Fazenda Anacã - Zona Rural. Hospedagem somente com reserva prévia. Mais informações com Fernão (66- 9 8445-8376).

Abrimos um espaço para falar de dois espaços de natureza no perímetro urbano.

Viveiro Bios da Amazônia

O espaço possuí uma oca indígena e um lago com peixes, ainda se destacam as obras dos artistas locais, pinturas e artesanatos que deixam o ambiente mais agradável e acolhedor. Além é claro, conta com um vasto acervo de mudas de árvores frutíferas já produzindo, substratos para plantas, trabalhos com jardinagem, paisagismo e consultorias. Além disso, e o que a torna um lugar diferenciado dos demais é que trata-se de um local dedicado à cultura regional. O atendimento especializado é oferecido pelo professor Fabiano (Mestre em Biologia pela UNEMAT), para a satisfação de todos aqueles que amam a natureza. Aberto em horário comercial, e para maiores informações falar com Fabiano (66 9 9247-5228). Localização: Avenida Amazonas, n.1449, Setor norte 3. Próximo ao Supermercado Kinfuku da Cidade Alta.

Bairro Aquarela Hamoa

Espaço novo na cidade, faz parte de um bairro conceitual contemporâneo com áreas planejadas, localizado nas margens da Rodovia MT 208, próximo ao IFMT, possuí um chafariz, lagos com peixes, árvores e jardins com paisagismo moderno, espaço poliesportivo. Espaço aberto ao público.

E se você leitor, viu e gostaria de divulgar o seu passeio aqui, entre em contato conosco.

Estamos fazendo o cadastro de Serviços Turísticos de Alta Floresta.

Como já falamos, o turismo é uma alternativa interessante para o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios e pode trazer diversas oportunidades como: intercâmbio cultural com povos de diversos lugares, incremento de renda, criação de novos postos de trabalho, atividades de proteção ambiental, surgimento de festas tradicionais como o festival gastronômico de Alta Floresta, e também a realização de outros roteiros integrados aos municípios vizinhos.