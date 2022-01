Destaques 04/01/2022 06:59 Redação I Nativa News Ladrões invadem propriedade em Alta Floresta e furtam TV, Notebook e até 40 kg de carne Foto Ilustrativa O caso de furto foi identificado ainda na noite do dia 1º, por volta das 22h quando a vítima retornava a sua residência, localizada na rodovia MT-208. A casa estava revirada e vários objetos foram subtraídos, entre os objetos, cerca de 40 quilos de carne. O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis. Conforme registro da Polícia Militar, o homem de 31 anos relatou que saiu de casa por volta da 14h no dia 31 de dezembro, retornando por volta das 22h do dia 1º quando percebeu que a porta da sala estava aberta, procurando a ajuda policial. Junto com militares adentrou a residência, quando percebeu a casa revirada e a falta de alguns objetos, como a televisão de 40 polegadas, o homem foi então orientado a fazer um levantamento de todos os objetos subtraídos e então registrar o boletim de furto. Ao realizar o levantamento a vítima notou que além da televisão, foram subtraídos um nontebook Acer, aproximadamente uns 20 frascos de perfume da Hinode, 04 frascos de creme corporal da Hinode, 01 tablet Samsung da cor branco, 01 pulseira banhada a ouro, 03 edredons, 04 jogos de talheres, 02 mochilas de costa cor preta, 02 facas tipo de açougue com cabo branco e aproximadamente 40 kg de carne.

