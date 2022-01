Prazo para fazer se encerra no dia 14 de janeiro, com atendimento presencial nas escolas será das 8h às 18h; as aulas têm início no dia 7 de fevereiro

As matrículas para alunos da rede estadual de ensino poderão ser feitas no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Para fazer a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). As aulas começam no dia 7 de fevereiro.

Depois de efetuar a matrícula online, o aluno maior de idade ou o pai/responsável pelo aluno menor de idade deverá comparecer na unidade escolar de opção para confirmação da matrícula, munidos dos documentos exigidos na portaria.

Entre os documentos necessários para a matrícula estão: apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de Energia Elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestados de transferência; cartão atualizado de vacina do aluno (de acordo com a Lei Estadual nº 10.736, de 09 de agosto de 2018).

O horário de atendimento presencial nas escolas será das 8h às 18h. A Seduc, Diretorias Regionais de Educação e unidades escolares participantes da Matrícula Web disponibilizarão em suas unidades terminais de computadores e apoio para os pais ou responsáveis que não possuam acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar as vagas através da Matrícula Web.

Conforme levantamento do Núcleo de Dados, Informações e Estatísticas (NDIE) da Secretaria de Estado de Educação, até o dia 16 de dezembro, o sistema contabilizou o ingresso de 9.612 novos usuários no Portal Matrícula Web. Com uma média de 640 novos cadastros por dia.

Confirmação das Matrículas

Para as escolas que não aderiram ao formato eletrônico, as solicitações de matrículas continuam sendo presenciais, no balcão da secretaria escolar de cada unidade, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Neste caso a solicitação de matrícula é definitiva, sem necessidade de confirmação.

As solicitações realizadas via web deverão ser confirmadas presencialmente na unidade escolar no mesmo período, até as 18 horas do dia 14 de janeiro de 2022. Excepcionalmente as solicitações realizadas no período vespertino do dia 14, poderão ser confirmadas na unidade escolar até as 12 horas do dia 17 de janeiro.

Caso os pais ou responsáveis pelo aluno não compareçam no prazo estipulado em portaria, a secretaria escolar poderá cancelar a solicitação realizada via web. As instruções para as matrículas do ano letivo de 2022 estão na Portaria nº 751/2021/GS/SEDUC/MT. Conforme o calendário escolar, as aulas iniciam no dia 7 de fevereiro e terminam no dia 16 de dezembro de 2022.