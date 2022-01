Destaques 04/01/2022 14:32 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Vereadores de Alta Floresta devolve mais de R$ 885 mil para os cofres do município Câmara Municipal investiu mais de R$ 870 mil em todos os setores. Recurso devolvido poderá ser investido pela Prefeitura em ações que irão beneficiar a população em setores como saúde, infraestrutura, educação e assistência social, por exemplo. Foto: Divulgação Planejar as ações e conduzi-las com transparência foi a bandeira da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta para o biênio 2021/2022, sobretudo, em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressos na Constituição Federal em seu Artigo 37. Como não poderia ser diferente, o resultado foi altamente positivo e o Poder Legislativo devolveu para os cofres do município o valor de R$ 885.647,53, cumprindo, com isso, com o princípio da economicidade, expresso no art. 70 da Constituição Federal. A economia realizada pela Mesa Diretora teve como objetivo manter a qualidade, mas também dar celeridade na prestação do serviço e no trato com os bens públicos, principalmente os recursos repassados pela Prefeitura, por meio do Duodécimo mensal. Concomitante a esta economia e também extremamente importante, a Câmara Municipal de Vereadores realizou investimentos relevantes em todos os setores administrativos e nos gabinetes dos vereadores que ultrapassam R$ 870 mil. Foram investidos R$ 462.169,32 na aquisição de armários, uniformes, mesas, gaveteiros e cadeiras para os departamentos administrativos e gabinetes dos vereadores. Além de frigobares, aspirador, impressoras multifuncionais, sistema de assinatura digital e a compra de um Renaut Duster Zen 2021 e uma caminhonete S10 zero quilômetros. Fechando os investimentos ficaram assegurados para pagamento no início de 2022 mais de R$ 419 mil referentes a restos a pagar. “Fizemos uma gestão transparente planejando os investimentos necessários para dar mais conforto e melhores condições para os servidores e também para que os vereadores pudessem atender melhor a nossa população, economizamos e devolvemos mais de R$ 885 mil para ajudar o município com investimentos que o Executivo poderá fazer em áreas importantes para atender a nossa população”, destacou o presidente Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB).

