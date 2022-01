Destaques 04/01/2022 16:08 Redação I Nativa News Estragos da chuva causam interdições da MT- 417 que liga Nova Bandeirantes a Apiacás Foto: Divulgação A chuva que atingiu região norte de Mato Grosso desde o final do ano de 2021 causou estragos e interditou vários trechos das estradas vicinais do município de Nova Bandeirantes. Os registros foram feitos na sexta-feira (31), sábado (01) e segunda-feira, 03 de janeiro de 2022.

Entre os problemas, estão bloqueio de estradas, inclusive deixando produtores isolados. Rios e córregos que circundam o município subiram acima do nível normal. O transbordamento atingiu as estradas que dão acesso à cidade, que não têm asfalto.

A chuva também provocou desbarrancamento na cabeceira da ponte de concreto na MT-417, que liga a propriedades rurais do município de Nova Bandeirantes ao município de Apiacás. De acordo com assessoria do município, a secretaria de Infraestrutura e Transportes, já liberou alguns pontos críticos com manutenção de pontes e bueiros.

Conforme informou o prefeito Cesar Perigo, a Defesa Civil do Estado foi acionada e deve ser decretado nos próximos dias a situação de emergência no município de Nova Bandeirantes.

