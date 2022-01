Destaques 04/01/2022 16:35 Só Notícias/Luan Cordeiro Prefeitura de Alta Floresta prevê de R$ 5,5 milhões em materiais para pavimentação e ‘tapa buraco’ Foto: Divulgação O prefeito Chico Gamba autorizou abertura de pregão eletrônico para registro de preços e eventual aquisição de materiais betuminosos, que atenderão das demandas da secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A definição do certame será no próximo dia 12 e o investimento previsto é superior a R$ 5,5 milhões. Consta no edital que devem ser compradas 400 toneladas de material betuminoso tipo CM-30 (a tonelada deve custar aproximadamente R$ 7,3 mil), mais 200 do tipo RL-1C (R$ 4 mil), e mais 400 do tipo RR-2C (mais de R$ 4,4 mil a tonelada). Na justificativa, o executivo salientou que a aquisição visa a “manutenção e conservação das vias públicas”. Os materiais atenderão “obras de recuperação de vias”, com ações de tapa buraco. Além disso, os itens serão empregados em obras de “micro pavimento e pavimentação asfáltica em diversas ruas, avenidas e logradouros do município”. Não foi apontado no edital um cronograma dos locais englobados. O contrato terá vigência de 12 meses. O pagamento será efetuado 30 dias após a entrega efetiva do produto. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos são de responsabilidade da contratada.

