Destaques 05/01/2022 06:17 Redação I Nativa News MELHOR IDADE: Pedras no telhado e ameaças levou uma idosa a denunciar o ex em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (04) em Alta Floresta. O idoso de 73 anos acabou detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a providências que o caso requer. A denunciante tem 66 anos. Conforme registro da Polícia Militar, a idosa, moradora do bairro Jardim Primavera, acionou a guarnição via 190 relatando que seu ex-marido estava em frente a sua residência, atirando pedras no telhado, proferindo ameaças contra ela e a filha, dizendo que iria matá-la. O chamado aconteceu por volta das 21h15. Ao atender ao chamado, o idoso já havia deixado o local, em rondas foi localizado próximo à residência e conduzido para as providências cabíveis.

