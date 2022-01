Destaques 05/01/2022 10:49 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Prefeitura reforça dias da coleta de lixo doméstico em cada setor Foto: Reprodução Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos a Prefeitura reforçou a divulgação do calendário da coleta, detalhando, inclusive, os horários nos quais o serviço é realizado em cada bairro. A importância de a população seguir o calendário da coleta de lixo domiciliar é reforçada. Estar atento aos dias e horários do recolhimento em cada bairro é fundamental para manter a cidade limpa. Colocar o lixo fora do horário na lixeira, é propício para que cães, ou mesmo gatos, possam remexer e rasgar os sacos, deixando tudo espalhado pelas calçadas, e provocando mau cheiro. Com isso, a cidade fica feia e suja. A importância do armazenamento adequado também é destacada, como acondicionar e amarrar corretamente os sacos de lixo e cuidados com vidros, para evitar acidente com os agentes ambientais que promovem a coleta. Confira abaixo o horário da coleta de lixo domiciliar: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA A partir das 02 horas: Setor A, C, E

Santa Maria A partir das 03 horas: AV. Ariosto da Riva

AV. Ludovico da Riva

Nova Floresta

Aeroporto

Setor B A partir das 04 horas: H. Industrial

Norte 1

Novo Horizonte

setor RI A partir das 05 horas: Parque Das Nações

São Jose Operário

Perimetral Telles Pires

Res. Rosa dos Ventos

Res. Amarílis

Res. Florata

Vale Do Sol

Vila Verde A partir das 06 horas: Setor D

Setor F

Setor H A partir das 07 horas: Norte 2

Norte 3 A partir das 13 horas: Vila Nova

Vila Rica

Distrito Industrial

Setor Das Araras

Setor G, GS, J TERÇA E QUINTA-FEIRA A partir das 02 horas: Boa Nova 1, 2 e 3

Res. dos Ipês

Jardim das Begônias A partir das 03 horas: AV. Ariosto da Riva

AV. Ludovico da Riva

J. Sol Nascente

Camélia A partir das 04 horas: Bom Pastor A partir das 05 horas: Boa Vista

J. Flanboyant

Setor D1

Per. Rogério Silva

Almeida Prado

Parque dos Lagos

J. Primavera

MT-208 A partir das 06 horas: Jardim das Oliveiras

Res. Universitário

Mirante do Lago

Parque dos Oitis

Jardim Tropical

Res. das Mangueiras A partir das 07 horas: Jardim das Flores

Jardim Guaraná 1, 2 e 3

Boa Esperança A partir das 13 horas: Cidade Bela

Jardim Imperial

Jardim Panorama

Jardim Renascer

Jardim Europa

Jardim Ipiranga SÁBADO A partir das 03 horas: AV. Ariosto da Riva

AV. Ludovico da Riva A partir das 06 horas: Setor Chácaras

Vila Rural I

Vila Rural II

Vila Rural III

Voltar + Destaques