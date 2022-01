Destaques 05/01/2022 17:14 Tem FM Paranaíta: Homem ateia fogo na residência da ex-companheira Foto: Reprodução Um homem inconformado com a separação, após insistir sem sucesso em reatar o relacionamento amoroso, resolveu agir de um jeito “truculento” contra a ex-namorada. Ele ateou fogo na residência na casa dela localizada na Rua 601-bairro Setor da Piscina. A mulher não estava em casa no momento do incêndio e houve o registro de apenas danos materiais, onde as chamas consumiram roupas, móveis eletrodomésticos e eletrônicos, além de danificar toda a estrutura da casa de madeira. A Policia Militar ao ser informada da ação criminosa, saiu em rondas e conseguiu fazer a prisão do suspeito ainda em flagrante delito, e o encaminhou a Delegacia de Policia Judiciária Civil e o mesmo poderá responder pelos crimes cometidos

