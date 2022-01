Os números de casos ativos de covid-19 voltaram a subir em Alta Floresta, assim como em todo o país e parte do Mundo. O município que acumula mais de 11.600 casos desde o início da pandemia em 2020, mas que tinha registrado queda nos últimos meses do ano passado, voltou a registrar mais de 100 casos positivados ativos. Esse não é o único problema no entanto. Vírus que provocam sintomas da síndrome gripal como Dengue e influenza estão levando muita gente aos postos de saúde.



Já não se descarta que o problema está ficando cada dia mais preocupante. No caso da covid, especialistas do setor da saúde no país e exterior acreditam que o crescimento novamente vem por conta das aglomerações no período de festividades no Natal e Ano Novo quando aconteceram muitos eventos com pessoas sem fazer o uso devido a proteção e higienização, além do trânsito de muita gente em viagem para visitar parentes.



No caso de muitos centros como São Paulo, a mistura de duas doenças já aparece como nova cepa, a flurona, que seria o caso de pacientes infectados com covid e corona. Porém, os números de internações ainda não são tantos, mas os números só aumentam no Brasil e Mato Grosso não foge à essa realidade.



Nos últimos dias o estado no Centro Oeste brasileiro multiplicou os casos de covid e o gripão, que pode ser a influenza comum ou até mesmo a H3N1 só aumentaram. “E esse vírus vai chegar aqui também, infelizmente mais cedo ou mais tarde. As pessoas têm que tomar cuidado”, comentou recentemente o médico João Paulo, ao ver o Pronto Atendimento lotado de pacientes com sintomas da síndrome gripal. “Pode ser dengue, uma gripe comum, H1N1, a covid ou essa nova influenza”.



Famílias inteiras em Alta Floresta tem sido acometidas pelo que ainda está chamando a maioria das população de gripão ou virose. Mas os próprios moradores já começam a ficar com medo de novo surto que possa ficar tão grave como fez a covid entre os meses de fevereiro, março e abril em Alta Floresta quando o surto da coronavírus matou dezenas de pessoas em 90 dias. “Três coisas em 2022 que a população não vai escapar de pegar: Covid, Dengue e H3N1. Estamos todos lascados. Por isso que tem que melhorar os atendimentos nas unidades, porque até em março vai ter muitos casos. Muita gente não se cuida”, comentou a usuária do SUS, Sirlene Godoy, que está com a filha e o marido com dengue.



A Secretária de Saúde, Sandra Mello, foi procurada a falar sobre os números e situação geral de Alta Floresta em relação ao início do ano no que diz respeito aos casos de síndrome gripal. Mas ela se limitou a dizer que o problema no município está “terrível”.