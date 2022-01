Destaques 06/01/2022 08:58 Assessoria | PMAF Alta Floresta: programa de Tabagismo divulga resultados dos trabalhos em 2021 Foto: Divulgação O Programa de Controle ao Tabagismo do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, apresenta relatório conclusivo dos trabalhos realizado pelo programa ao longo do ano de 2021, o relatório aponta que de janeiro a dezembro do ano passado, 192 pessoas se inscreveram e passaram pelo acompanhamento e tratamento oferecido, totalizando 1.621 atendimentos, 85 pacientes (44,3%) pararam totalmente de fumar, outros 70 (36,5%) reduziram o consumo de cigarro/dia em mais de 50% e 37 pacientes (19,2%) desistiram. O coordenador do programa Claudiomiro Viera destaca, que muitos pacientes ainda estão em acompanhamento, sendo assim outros mais conseguirão parar de fumar, “é gratificante e satisfatório avaliar os resultados e constatar que dezenas de pacientes obtiveram êxito na cessação do hábito de fumar, pois estas pessoas obterão melhoras em sua saúde, aumento da expectativa e qualidade de vida, além de benefícios financeiros pela economia de não precisar comprar mais o cigarro, em fim os benefícios envolvem toda a família”. Viera destaca algumas novas estratégias de trabalhos que foram implantadas em 2021, e se tornaram experiências exitosas e referência para o programa a nível nacional como: atendimento e acompanhamento domiciliar a tabagistas com dificuldades de locomoção por problemas de saúde, atendimento e acompanhamento de pacientes internados em hospitais, atendimento com flexibilização de horário, proporcionado acessibilidade ao tratamento oferecido pelo programa, além de capacitações, lives e palestras educativas realizadas ao longo do ano. “Parabenizo o esforço e dedicação de todos os pacientes, bem como dos profissionais da saúde envolvidos direta e indiretamente nos trabalhos conclui Viera”. Os trabalhos seguem no ano de 2022, as pessoas interessadas devem procurar uma Unidade de Saúde para se inscreverem no programa.

