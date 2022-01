Destaques 06/01/2022 09:51 Só Notícias/Kelvin Ramirez Prefeito aguarda finalização da UPA e projeta avanços na infraestrutura em Alta Floresta Foto: @Nativa News O prefeito Chico Gamba definiu entre as prioridades no segundo ano de mandato a finalização da Unidade de Pronto Atendimento, neste semestre. “Está em fase final e depende de licenças, são umas cinco licenças para funcionar e vamos pedir a habilitação para o Governo Federal para vir recursos para adquirirmos equipamentos para fazer um atendimento melhor. A UPA é uma obra que ficou uns 10 anos parado e entramos agora e estamos finalizando. Teremos também reformas de postos de saúde, que está precisando”, revelou. O terreno fica na área central. A saúde no município contará com a instalação do Hospital Regional, que inclusive já possui um local para construção. “Estamos finalizando a UPA e aguardamos também o governo licitar o hospital. Já foi publicada a licitação com valor superior de R$ 116 milhões, já tem o local para passarmos para o Estado estar fazendo a construção”. O prefeito ainda revelou, que no programa de infraestrutura, o foco inicial é dar continuidade nos asfaltamentos de vias do município e a duplicação da Avenida Rogério Silva, uma das mais importantes da cidade. “Pretendemos fazer várias obras, e tem muitas coisas para acontecer, como asfaltos nos bairros, a substituição de pontes de madeiras para concreto, além da conservação de estradas e ruas”. O gestor também falou sobre a expansão da rede educacional, com a construção de mais uma escola, além da compra de ônibus. “Estamos reformando oito escolas, e licitamos uma escola para construir, compramos 13 ônibus para transporte escolar.

Voltar + Destaques