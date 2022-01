Destaques 06/01/2022 15:54 Nova Monte Verde: Quatro homens são presos e uma adolescente é apreendido em ação conjunta PJC e Policia Militar Foto: TV Minha Cidade Nova Monte Verde Ação conjunta no município de Nova Monte Verde na manhã desta quinta-feira (06) resultou na prisão de quatro homens e uma adolescente, envolvidos com o crime de homicídio e tráfico de drogas no município.

O crime de homicídio foi descoberto no dia 08 de junho de 2021. Rafael Mariano de Souza, 20 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa num matagal às margens do Rio São João da Barra. O jovem estava desaparecido desde o dia 25 de maio, após sair de casa para encontrar uma amiga.

O trabalho investigativo da Polícia Judiciária Civil levou até dois homens e uma adolescente, que teria participado da "emboscada" que culminou com a morte de Rafael. Na manhã desta quinta-feira agentes da Polícia Judiciária Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriram mandado de prisão contra os dois homens e também a internação da adolescente.

Durante os trabalhos de cumprimento de mandado, outros dois jovens acabaram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas no município. Escondidos no quintal da residência, os agentes de segurança pública encontraram e apreenderam, grande quantidade de produto entorpecente, dinheiro e munições de arma de fogo.

Diante os fatos o quinteto foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Monte Verde para as devidas providências.

