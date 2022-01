Destaques 07/01/2022 06:06 Período de matrículas na Escola Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, encerra nesta sexta-feira (7) O período de matrículas para ingresso na Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II, em Alta Floresta, se encerra nesta sexta-feira (07). O processo seletivo realizado em dezembro de 2021 abriu 60 vagas para o 9° ano (8ª série), no período matutino, 150 vagas para o 6° ano (5ª série), 120 para o 7° ano (6ª série) e 60 para o 8° ano (7ª série), período vespertino. O chamamento é feito para que os pais, ou responsáveis, procurem a escola para efetivar a matrícula, a procura está baixa, das 390 vagas disponibilizadas, apenas 160 concluíram o processo de matrícula. A instituição de ensino, pioneira no estado foi inaugurada em agosto de 2018, em Alta Floresta. Desde então vem colhendo bons frutos no ensino de crianças e adolescentes, em 2020 em 1° lugar no resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- Ideb do município e 4° lugar entre todas as escolas públicas do Estado. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas através dos contatos (66)3521-1543 ou pelo (Whatapp) (66) 99602-8148.

Voltar + Destaques