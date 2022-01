Destaques 07/01/2022 07:28 Redação I Nativa News Carreta bate na traseira de ônibus na praça de pedágio da MT-320 O acidente foi registrado, na noite de quinta-feira (6), na praça de pedágio da rodovia MT-320 em Colider. De acordo com a concessionária Via Brasil carreta, uma Scania R124, vermelha, com placas de Sinop/MT, transitava com velocidade incompatível com o local, atingindo a traseira de um ônibus que passava pela cancela de cobrança automática e seguia sentido norte. Após a colisão, o motorista da carreta abandonou o veículo e evadiu-se do local, abandonando o veículo de carga. Segundo a concessionária, não houve feridos. Passageiros e motorista dispensaram atendimento médico, ambos os veículos foram removidos.

