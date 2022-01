Destaques 07/01/2022 10:34 Marcelo Carvalho | PMAF Estão abertas as inscrições para o alistamento militar 2022 Foto: Arquivo Nativa News As inscrições para o alistamento militar estão abertas e os cidadãos de Alta Floresta que já possuem ou vão completar 18 anos este ano de 2022 devem realizar a primeira etapa do procedimento por meio do site www.alistamento.eb.mil.br, ou pelo aplicativo Exército Brasileiro ou se dirigir a Junta de Serviço ]Militar de Alta Floresta. Para a inscrição online, é necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir seu Certificado de Alistamento Militar para comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro.

Caso o jovem não tenha o acesso, poderá ir até a Junta de Serviço Militar com documentos pessoais e comprovante de endereço para realizar o alistamento. Jovens nascidos em anos anteriores a 2004 e que ainda permanecem em débito com o serviço militar, também devem se alistar. Nesses casos, devem comparecer o mais rápido possível à Junta de Serviço Militar, além de pagar uma multa.

O alistamento militar é obrigatório para jovens do sexo masculino conforme legislação vigente: art. 143 da Constituição Federal, lei 4.375/1964 e decreto 57.654/1966. O descumprimento pode acarretar em bloqueio para emissão de passaporte, dificuldade para ingresso no serviço público e/ou privado, além de impedimento para receber benefícios dos governos federal, estadual e municipal.

