Destaques 07/01/2022 14:16 Assessoria de Comunicação Hospital de Paranaíta realizará cirurgias eletiva para os 06 municípios A Proposta foi apresentada pelo Prefeito Osmar Moreira com o apoio de todos o prefeitos e equipe técnica, um acordo inédito foi selado entre Secretário de Estado da Saúde, Gilberto Figueiredo que representou o Governador Mauro Mendes em Paranaíta e os 06 Prefeitos do Consórcio de Saúde (CISRAT).

O Atendimento à população local será priorizado e não será alterado, o Município de Paranaíta fará apenas atendimentos das cirurgias eletivas agendadas contribuindo para desafogar o Hospital Regional em Alta Floresta, apoiando o Governo do Estado e atendendo os cidadãos da região.

Matéria do Governo de Mato Grosso em parceria com o Paranaíta

