Destaques 07/01/2022 15:11 SES - MT divulga realização de Processo Seletivo com 129 vagas para Alta Floresta Foto: Reprodução A Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso (SES-MT) tornou pública a realização de seu novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas imediatas para profissionais de nível superior, médio, técnico e fundamental para diversas unidades hospitalares, unidades especializadas/desconcentradas e níveis centrais. As 3.289 vagas estão divididas da seguinte forma, de acordo com as unidades: Hospital Estadual Santa Casa: Analista Administrativo (13); Assistente Administrativo (40); Farmacêutico (5); Enfermeiro (57); Assistente Social (9); Fonoaudiólogo (4); Nutricionista (13); Psicólogo (5); Técnico em Enfermagem (137); Engenheiro do Trabalho (1); Engenheiro Eletricista (1); Fisioterapeuta (5); Médico (6); Médico do Trabalho (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Condutor de Ambulância (6); Secretária (28); Recepcionista (5); Maqueiro (17); Técnico de Radiologia (2); e Técnico em Manutenção (2); Hospital Estadual "Lousite Ferreira da Silva" - Metropolitano: Analista Administrativo (5); Assistente Administrativo (72); Enfermeiro (114); Enfermeiro Auditor (2); Assistente Social (17); Fonoaudiólogo (3); Técnico em Enfermagem (240); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Clínico (1); Engenheiro do Trabalho (1); Farmacêutico (9); Médico (16); Médico do Trabalho (1); Psicólogo (9); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico de Imobilização Ortopédica (2); Nutricionista (17); Terapeuta Ocupacional (1); Maqueiro (18); Recepcionista (11); e Técnico em Manutenção (2); Hospital Regional de Alta Floresta: Administrador (1); Analista Administrativo (5); Analista de TI - Sistema Operacional (2); Assistente Administrativo (17); Enfermeiro (34); Enfermeiro Auditor (1); Assistente Social (5); Farmacêutico (5); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (9); Nutricionista (3); Médico (3); Psicólogo (3); Engenheiro Civil (1); Técnico em Enfermagem (102); Técnico de Laboratório (7); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Informática (2); Técnico em Eletricidade (1); Maqueiro (11); Condutor de Ambulância (5); Recepcionista (10); e Atendente de Farmácia (9); Hospital Regional de Colíder: Contador (1); Analista Administrativo (2); Analista de TI - Suporte de Rede (2); Assistente Administrativo (17); Enfermeiro (34); Enfermeiro Auditor (1); Assistente Social (9); Fonoaudiólogo (2); Técnico em Enfermagem (102); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico de Laboratório (6); Engenheiro Civil (1); Engenheiro do Trabalho (1); Farmacêutico (9); Fisioterapeuta (11); Médico (2); Médico do Trabalho (1); Nutricionista (2); Psicólogo (2); Técnico de Radiologia (11); Técnico de Imobilização Ortopédica (4); Condutor de Ambulância (1); Maqueiro (11); Auxiliar de Farmácia (4); Recepcionista (2); e Técnico e Manutenção (2); Hospital Regional de Rondonópolis: Analista de TI - Suporte de Rede (2); Analista Administrativo (5); Assistente Administrativo (16); Enfermeiro (34); Enfermeiro Auditor (1); Assistente Social (1); Fonoaudiólogo (2); Maqueiro (5); Técnico em Enfermagem (108); Engenheiro Civil (1); Engenheiro do Trabalho (1); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (17); Nutricionista (5); Biomédico (5); Médico (11); Médico do Trabalho (1); Médio Auditor (1); Psicólogo (2); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Terapeuta Ocupacional (2); Técnico de Laboratório (1); Técnico Radiologista (11); Técnico de Imobilização Ortopédica (6); Maqueiro (10); Condutor de Ambulância (9); Faturista (3); Auxiliar de Farmácia (21); Recepcionista (3); Técnico em Manutenção (2); e Técnico em Eletricidade (2); Hospital Regional de Cáceres: Analista Administrativo (2); Assistente Administrativo (25); Analista de TI - Suporte de Rede (1); Analista de TI - Sistema Operacional (1); Assistente Social (5); Enfermeiro (57); Enfermeiro Auditor (1); Enfermeiro do Trabalho (1); Farmacêutico (10); Fisioterapeuta (22); Fonoaudiólogo (3); Técnico em Enfermagem (137); Técnico de Laboratório (4); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Médico Auditor (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro do Trabalho (1); Psicólogo (5); Farmacêutico (1) Fisioterapeuta (5); Nutricionista (5); Técnico em Informática (1); Técnico de Laboratório (4); Técnico de Radiologia (17); Técnico de Imobilização Ortopédica (1); Secretária (9); Recepcionista (5); Maqueiro (17); Condutor de Ambulância (5); Técnico de Manutenção (2); e Técnico em Eletricidade (1); Hospital Regional de Sinop: Administrador (2); Analista Administrativo (4); Analista de TI - Suporte de Rede (3); Contador (1); Assistente Administrativo (8); Enfermeiro (57); Enfermeiro Auditor (1); Assistente Social (2); Fonoaudiólogo (1); Maqueiro (8); Técnico em Enfermagem (114); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (5); Médico (9); Médico Auditor (1); Médico do Trabalho (1); Engenheiro do Trabalho (1); Psicólogo (3); Nutricionista (2); Técnico de Segurança do Trabalho (2); Técnico em Informática (1); Secretária (17); Auxiliar de Farmácia (11); Maqueiro (13); Faturista (2); Técnico de Imobilização Ortopédica (3); Recepcionista (11); e Técnico em Eletricidade (1); Hospital Regional de Sorriso: Administrador (1); Analista de TI - Sistema Operacional (1); Analista de TI - Suporte de Rede (1); Analista Administrativo (4); Assistente Administrativo (13); Contador (1); Enfermeiro (57); Enfermeiro Auditor (1); Assistente Social (2); Fonoaudiólogo (1); Técnico em Enfermagem (137); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (3); Fisioterapeuta (22); Nutricionista (4); Médico (4); Médico Auditor (1); Médico do Trabalho (1);Psicólogo (2); Engenheiro do Trabalho (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Imobilização Ortopédica (2); Técnico de Laboratório (4); Biomédico (1); Técnico de Radiologia (2); Secretária (3); Auxiliar de Farmácia (22); Maqueiro (5); Recepcionista (11); Condutor de Ambulância (3); e Técnico em Manutenção (2); MT-Hemocentro: Médico (2); Enfermeiro (4); Psicólogo (1); Assistente Social (1); Nutricionista (1); Biomédico (4); Técnico em Enfermagem (4); Técnico em Laboratório (2); e Assistente Administrativo (3); Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAF: Médico (4); Enfermeiro (2); Assistente Social (4); Nutricionista (2); Farmacêutico (17); Analista de TI - Sistema Operacional (4); e Assistente Administrativo (11); Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade do Mato Grosso - Cermac: Médico (17); Enfermeiro (3); Farmacêutico (1); Técnico em Enfermagem (5); e Assistente Administrativo (12); Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa do Sistema Único de Saúde - Cridac: Médico (2); Enfermeiro (2); Psicólogo (4); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (2); Terapeuta Ocupacional (2); e Assistente Administrativo (1); Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho - Ciaps: Médico (17); Enfermeiro (17); Psicólogo (4); Fisioterapeuta (2); Assistente Social (2); Fonoaudiólogo (2); Farmacêutico (3);Nutricionista (2); Terapeuta Ocupacional (3); Técnico em Enfermagem (57); Técnico em Segurança do Trabalho (1) e Assistente Administrativo (4); Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Mato Grosso - Lacen/MT: Assistente Social (1); Biomédico (22); Engenheiro Sanitarista (1); Farmacêutico (3); Nutricionista (1); Técnico de Laboratório (17); Técnico em Enfermagem (1) e Assistente Administrativo (11); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU: Enfermeiro (13); Técnico em Enfermagem (28); Condutor de Ambulância (36); e Assistente Administrativo (16); Serviço de Verificação de Óbitos - SVO: Médico (5) e Técnico em Enfermagem (11); Complexo Regulador: Médico (11); Enfermeiro (9); Engenheiro do Trabalho (1); Técnico em Enfermagem (11); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Analista Administrativo (11); Assistente Administrativo (9) e Técnico em Informática (2); Nível Central: Administrador (11); Assistente Social (3); Biomédico (1); Contador (11); Médico Auditor (2); Médico do Trabalho (1); Enfermeiro (11); Psicólogo (1); Fisioterapeuta (1); Analista Administrativo (57); Nutricionista (1); Farmacêutico (2); Engenheiro do Trabalho (2); Engenheiro Civil (8); Engenheiro Sanitário e Ambiental (2); Engenheiro Elétrico (2); Engenheiro Mecânico (1); Arquiteto (2); Secretária Executiva (8); Técnico de Informática (1); Técnico de Segurança do Trabalho (3); Técnico de Enfermagem (22); e Assistente Administrativo (57). Os cargos possuem jornadas de trabalho com cargas de 20 a 40 horas semanais, com remunerações de R$ 1.300,00 a R$ 7.000,00. Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Inscrições: As inscrições para as unidades hospitalares deverão ser realizadas pelo endereço da Seplag no período de 3 a 17 de janeiro de 2022, enquanto para unidades especializadas/desconcentradas e nível central as inscrições serão do dia 17 ao dia 31 de janeiro de 2022 pelo site da Seplag. Avaliação: A Seleção se dará em uma etapa única com a avaliação de títulos e experiência profissional, valendo num total de até 100 pontos. Os candidatos deverão enviar seus títulos junto a inscrição com o Upload dos arquivos em PDF Vigência: O Processo Seletivo terá validade de um ano, a partir de sua homologação. download edital_de_abertura_n_001_ses_2022.pdf

Voltar + Destaques