Destaques 07/01/2022 16:00 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Bandeirantes decreta situação de emergência no município após fortes chuvas Divulgação A Prefeitura de Nova Bandeirantes publicou nesta sexta-feira (7) o decreto nº 016/2022 que declara situação de emergência no município em virtude de tempestades e as chuvas intensas. O documento informa que as fortes chuvas que atingiram a região provocaram alagamentos, enxurradas na zona rural, elevação do nível dos rios, além dos danos nos ramais, estradas vicinais, destruindo pontes, bueiros, deslizamentos, interditando estradas municipais em função de grande quantidade de lama e água, causando sérios transtornos colocando à população em risco. Ainda conforme o documento, o município vem sofrendo desde 20 de dezembro de 2021, com as chuvas intensas, causando grandes danos à população urbana e rural, assim como prejuízos materiais de grande monta, tanto para os cofres público quanto a classe produtora. A Comissão de Defesa Civil de Nova Bandeirantes (COMDEC), apresentou um parecer favorável a declaração à de situação de emergência como a razão dos eventos do tipo chuvas intensas. O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Voltar + Destaques