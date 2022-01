Destaques 08/01/2022 06:07 MT: Instituto emite alerta de perigo devido às chuvas intensas e ventos; Nova Bandeirantes e mais 5 municípios monitorados Foto: Reprodução O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo ontem sexta-feira (7) devido às chuvas intensas que estão sendo registradas em Mato Grosso. De acordo com o Instituto, as chuvas podem chegar a 100 milímetros de água neste fim de semana. Além disso, estão previstos ventos intensos de 60 a 100 km/h. Segundo o Inmet, alguns municípios podem ter corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No sudeste mato-grossense o alerta é de perigo potencial. Podem ter chuvas de até 50 milímetros de água e ventos de até 60 km/h. Nesses locais, há baixo risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, segundo o Inmet. O instituto publicou orientações durante esse período de tempestades. “Em caso rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além disso, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”, orienta. O período de chuva no estado começou em novembro do ano passado de forma intensa. O fenômeno La Niña tem causado influência nesse período, principalmente no norte de Mato Grosso. Situação de emergência

Cinco municípios de Mato Grosso decretaram situação de emergência devido às chuvas intensas ocorridas nas últimas semanas no estado. De acordo com a Defesa Civil, Santa Terezinha, Confresa, Luciara, Nova Bandeirantes e Água Boa registraram fortes tempestades e agora são acompanhadas pelo órgão. Em Diamantino e Barra do Bugres, famílias também foram atingidas por enchentes nesta semana e algumas chegaram a ficar desabrigadas.

