Casa de Apoio: Ex-funcionário faz sérias denúncias contra vereadora. Ela registra BO Celso afirmou que a vereadora Leonice comprava carne com dinheiro da prefeitura para levar para sua ilha, escondia leite e papel higiênico dos pacientes e tinha um amante. Vereadora nega todas as acusações Foto: Reprodução O ano iniciou movimentado no meio político de Alta Floresta. Na quarta-feira, 5, a população foi surpreendida com uma série de vídeos publicados em redes sociais por um ex-funcionário da Casa de Apoio da Prefeitura de Alta Floresta em Cuiabá, com diversas denúncias graves contra a vereadora do PDT, Leonice Klaus. O ex-servidor da Casa de Apoio se identificou como Celso e disse que trabalhou por um período de 4 anos na Casa, época em que a vereadora foi coordenadora do local, indicada pelo ex-prefeito Asiel Bezerra. Ele disse que "vai desmascarar a vereadora". Nos vídeos, acusa a vereadora Leonice de lhe tirar de seu emprego e de lhe perseguir. E diz que ela, quando ainda era coordenadora da Casa de apoio, todas as semanas ia para uma ilha se divertir, tomando cerveja e comia no local contra filé, comprada com dinheiro da prefeitura de Alta Floresta, enquanto os pacientes comiam bucho. A ilha seria de propriedade dela. "Tem funcionário que viu ela com requisição no mercado. Comprava caixa de leite ninho e levava para o quarto dela, os pacientes não tinham acesso. Toma cuidado que sei muito podre seu", ameaçou Celso. Celso acusa Leonice de trancar fardos de papel higiênico na dispensa e em seu quarto, na Casa de Apoio e não deixava que o papel fosse usado pelos pacientes que estavam na Casa. O produto era enviado pela prefeitura de Alta Floresta. "Eram fardos de papel que você não deixava dar para os pacientes. Eram caixas de leite Ninho. Eu pegava e levava para o seu quarto para esconder lá", relata. Ele também acusa a vereadora de ter um amante e de usar o leite Ninho para fazer vitaminas para ele e para ela tomarem. "Você tem um amante aqui, né! E fazia vitamina pra ele. Cortava abacaxi, banana e o leite que a prefeitura comprava você usava para fazer vitamina para seu amante e para você. Os pacientes tomavam chá", enfatiza. Como coordenadora da Casa de Apoio, Celso disse que quando chegavam os ônibus, Leonice tinha uma relação do quem iria dormir no ar condicionado. Segundo ele, apenas os amigos da então coordenadora, tinham tratamento diferenciado. Dormiam em quartos com ar condicionado e as pessoas mais humildes dormiam na lavanderia. "Você tinha dois ar condicionado no seu quarto e ocupava quase metade da Casa", disse. Mais adiante, acusa Leonice de ter "esquema com a dona da Casa de Apoio". Segundo ele, a antiga Casa não tinha estrutura para receber os pacientes porque era muito pequena, mas ela não queria sair devido ao acordo. "Você não queria porque tinha esquema com a dona da Casa", acusa. Outro lado Na quarta-feira, a vereadora Leonice Klaus registrou um Boletim de Ocorrência contra Celso e afirmou que ele terá que provar as acusações que fez contra ela. Em entrevista à tevê Nativa, ao apresentador Oliveira Dias, a parlamentar disse que ficou chocada ao ver os vídeos e foi para a delegacia registrar o BO. Ela negou que seja responsável pela saída de Celso da Casa de Apoio e explicou que ele estava afastado do trabalho por estar fazendo faculdade, mas que agora irá retornar para Alta Floresta, para o cargo no qual é concursado, porque seu prazo de afastamento para seu curso universitário, venceu. A parlamentar, se mostrando muito chocada, nega todas as acusações. Negou que fazia compras para levar para a ilha com dinheiro da prefeitura, que negava alimentos para os pacientes e que tem um amante. "Ele vai ter que provar para a população de Alta Floresta tudo isto que está dizendo. Não descanso enquanto ele não provar. Eu não quero ver meus filhos vivos se alguma vez fiz compra com dinheiro da prefeitura para levar para minha ilha", rechaça. "Quem me conhece e ia na Casa de Apoio sabe que jamais isto aconteceu. Ele vai ter que provar. Eu não descanso enquanto ele não provar que tenho amante. Você vai ter que provar que tenho um amante. Sobre a carne que os pacientes comiam, você também vai ter que provar. E também que um funcionário me viu com requisição fazendo compra. Eu nunca", disse se referindo ao seu detrator. "E quero ver onde ele vai arrumar documento que eu tinha um acordo com a dona da Casa", acrescenta. Segundo a vereadora, Celso era usuário de drogas e como era funcionário público, foi para Cuiabá fazer um tratamento. "Recebi ele de braços abertos e consegui para ele ficar na Casa de Apoio. Nunca maltratei o Celso", afirma. No final da entrevista, Leonice chorou e disse que sua família [seu esposo e filhos] estão chocados, mas que confiam e acreditam nela.

