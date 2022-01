Destaques 08/01/2022 09:01 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem invade casa, agride ex-mulher com socos, chutes e tijolada Foto: Agência Brasil A vítima das agressões é uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Jardim Panorama. O suspeito, seu ex-marido, invadiu a residência durante a madrugada e iniciou uma série de agressões. A Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima, o suspeito não foi localizado. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo filho da vítima às 00h10 neste sábado (08), informando que a mãe estava sendo agredida em frente à residência. No local os militares encontraram a mulher com algumas lesões, dizendo que está separada há cerca de 04 meses. A mulher ainda relatou que estava dormindo quando seu ex-marido chegou em sua residência embriagado, abriu a porta, pegou em seu braço, puxando-a para fora da casa, onde começou a agredi-la com um pedaço de madeira, socos e pontapés. Que o mesmo arremessou um tijolo em sua cabeça e também a feriu no braço esquerdo com uma faca, posteriormente saiu da residência tomando rumo ignorado. A mulher recusou atendimento médico, foi acompanhada até a casa de uma amiga para passar a noite e orientada a procurar a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para demais esclarecimentos e providências. O caso foi registrado como lesão corporal.

Voltar + Destaques