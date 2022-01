Destaques 08/01/2022 11:17 Redação I Nativa News com Arão Leite J. Cidade APÓS FESTIVIDADES: Empresário Edinho Paiva de AF é entubado devido a covid O empresário e político Edinho Paiva, está há vários dias internado devido a complicações do coronavírus. A família essa semana conseguiu sua remoção de UTI móvel para o Hospital Regional da cidade de Sinop onde na quinta-feira ele foi intubado. Uma irmã, que é enfermeira na cidade de Sinop acompanhou a transferência.

Edinho está em um leito de UTI, mas teria apresentado melhora. A intubação segundo médicos teriam justificado à família, seria para preservar o pulmão que está com pelo menos 80% de comprometimento. “Precisamos muito de orações”, pede a família do empresário que é mais uma vítima da covid.

Covid volta a aumentar em AF

O município de Alta Floresta que desde o início do segundo semestre de 2021 tinha queda nos casos e principalmente internações e óbitos, volta a registrar o aumento de pessoas contaminadas com o vírus.

Essa semana foi confirmada a morte de uma mulher de 82 anos, por complicações da covid. Até sexta-feira (7) a Vigilância Epidemiológica apresentava uma planilha com 11.664 casos positivados desde o início da pandemia. Desse total, 11,394 foram recuperados e 152 óbitos. Ainda na quinta-feira os casos ativos eram 118 e 38 suspeitos aguardavam o resultado.

Postos lotados

Mas os postos de saúde e principalmente a Unidade de Síndromes Gripais voltaram a ficar lotados todos os dias em Alta Floresta. “isso infelizmente é reflexo das festividades de final de ano, pessoas que não se cuidaram, que aglomeraram. Nesse período foram festas, visitas, viagens e o cuidado com a máscara, higienização, distanciamento social, não aconteceram”, comentou a enfermeira responsável pelos Síndromes Gripais, Laura vanessa.

“A Pandemia ainda não acabou e infelizmente a previsão não é das melhores. O número de pessoas em observação no Síndromes Gripais é grande, o hospital está lotado, leitos de UTI se esgotando e tem gente que parece não acreditar”, advertiu a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Marinez Olímpio ressaltando que embora tenha a vacina, muita gente não procura tomar a segunda dose e há os resistentes para tomar até a primeira.

Outros vírus

Não bastasse a gravidade do coronavírus, as enfermeiras alertam sobre possível surto ainda mais perigoso já que está circulando o vírus da covid, da dengue e possível influenza H3, sem contar a virose que tem acometido muitos alta-florestenses. “Todos tem que tomar muito cuidado. A pandemia não acabou”, finalizou Marinez

