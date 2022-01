Destaques 09/01/2022 06:33 Redação I Nativa News Alta Floresta entra no alerta com o aumento dos casos positivos para a COVID-19 Foto: Reprodução A Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta, informa que na primeira semana do mês de janeiro deste ano houve aumento do número de casos confirmados de covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso. Em todo o mês dezembro de 2021 foram confirmado 11.578 e apenas nos primeiros seis dias de 2022 já foram contabilizados 11.670, o que representa um salto significativo na ocorrência da doença. De acordo com o boletim divulgado neste sábado (08), Alta Floresta tem 124 casos positivos, 48 suspeitos. No acumulado são 11670 casos, sendo que 11394 foram recuperados e houve 152 mortes. Com estes dados se acende um alerta para que a população intensifique os cuidados a fim de que a situação não se agrave e permaneça sob controle. Juntamente ao aumento do número de casos de Covid está ocorrendo também o aumento de casos de síndrome gripal, o que vem causando grande procura pelas unidades de saúde no município, particulares e públicas. A secretaria recomenda para evitar agravamento da situação e colapso na rede de saúde os protocolos de prevenção continuam valendo, fazer uso correto e constante de máscara, higienizar as mãos e os ambientes e evitar aglomerações, principalmente em locais fechados.

