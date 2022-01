O Corpo de Bombeiros em Alta Floresta foi acionado para atender uma ocorrência um pouco diferente, a ligação via 193, por volta das 11h na manhã de ontem (08) relatava a presença de animal agressivo no pátio de uma escola do município de Carlinda.



No local, os militares encontraram uma jaguatirica sobre uma árvore, se protegendo. Com todos os cuidados necessários, o felino foi capturado e devolvido ao seu habitat. A jaguatirica é um felino mediano, ou seja, é menor que as onças e maior que os gatos.

É um animal solitário e territorialista. Como a maioria dos felinos, a jaguatirica é um animal noturno. Ou seja, ela dorme de dia e à noite sai para caçar. Embora possa ser encontrada caçando de dia. Em casos de aparições de animais agressivos, é recomendado que o Corpo de Bombeiros seja acionado, por possuir militares capacitados para a captura e locais adequados para a soltura destes animais.