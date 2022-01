Destaques 09/01/2022 09:52 Redação I Nativa News Alta Floresta: Carro pega fogo na perimetral após curto-circuito no sistema de som Foto: Reprodução O chamado aconteceu às 04h07 deste domingo (09) na perimetral Rogério Silva, nas proximidades do Quartel da 7ª CIBM, onde um veículo estava em chamas. Não houve vítimas, penas danos materiais foram registrados.

Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, o chamado relatava um incêndio veicular, nos estofados dos bancos do veículo. A viatura de incêndio ABT 388 deslocou até o local, onde foi armado uma linha de combate, para o debelamento do incêndio. Após o trabalho, a guarnição foi informada pelo condutor que o fogo teve início após um curto circuito no sistema de amplificação sonora do veículo.

